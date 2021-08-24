21日，馬來西亞新政府成立，除了經濟重建與如何抗疫等迫在眉睫議題外，當地各行業該如何升級，也是市場所關注的。以複雜的汽車產業來說，大馬新領導人將不得不重新面對已忽略2年的脫碳問題。同時，也要解決包括燃料補助，以及如何鼓勵民眾購買電動車(EV)等諸多政策性環保問題。

馬來西亞有脫碳規畫，最早可溯及至1992年。迄今近30年，全球極端天氣發生頻頻，像是洪水變得更大與更常發生，炎熱氣候更熱，缺水地區的夏季會更長且更乾旱。

為了不落後全球腳步，大馬政府也制定多套氣候變遷的交通整體規畫。其中，希望當地民眾能多多使用電動車，也祭出多項政策誘因。以道路稅來說，凡是電動車的電能量達到KWh功率等級的EV車主，道路稅就可享有減半優惠。

但是，純電或油電混合EV，兩者關稅不盡相同，這點也頗為外界所詬病。依照綠化政策，像是使用不同型號EV，走向綠能並制定相關刺激誘因，同時，加快實施低碳規範等都是鼓勵方式與對象。

所以，大馬政府不同部門對綠能政策有不同想法，需要在11月，有高達近200位全世界領袖參予的聯合國氣候變遷大會（COP26）前，必先取得一致共識才行。

根據國際能源署(IEA)評估，要全球氣溫不再升高，並保持在攝氏僅小增1.5度至2度間的話，全世界近95%的電力供應須來自低碳能源，70%的新車要是EV。另外，建築物也需要改裝配合，工廠排放的二氧化碳濃度也要比2017年大減80%才行。

因此，脫碳所需不只大量人力與物力，財力也是相當重要一環。大馬舊政府將全球環保議題束之高閣長達兩年之久，外界也希望新政府能有大破大立改革氣魄。

例如，有不少民眾拿到燃料補助後，經常會發生濫用情況，像是天氣熱的中午要午休的話，車主就會選擇睡在車裡，開著引擎與空調。這種行徑與政府良意大相逕庭，搞不好還會造成更大空汙。

與東協它國相較，因缺乏有遠見規畫，因此馬來西亞從2018年以來，EV相關產業便一直停滯不前。許多問題都懸宕已久無法有共識，像是氫能經濟研發龐大作業，有效地淘汰舊燃料車輛並換取新EV，政府該如何鼓勵民眾買EV，還有誰將代表馬來西亞去參加11月的COP26大會等。

同時，藉著新政府如何祭出汽車產業新政策，就可以知道大馬對脫碳與環保議題到底有沒有上心。