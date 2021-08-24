等待近兩年，Apple TV+ 主打影集《晨間直播秀》（The Morning Show）的第二季終於確定開播日期！將於9 月 17 日 準時開播。完整預告也已在社群上釋出，粉絲們可先睹為快。

The Morning Show — Season 2 Official Trailer | Apple TV+

Apple TV+ 主打影集《晨間直播秀》以坦率、直接的敘事表演入圍多項金球獎與艾美獎提名，不僅故事完整播出光鮮亮麗新聞業的「未剪輯幕後花絮」，也誠實將現代人的生活樣貌和內心糾葛端上檯面：功成名就並非等同人生順遂、坐擁千萬粉絲生活也可能備感孤寂；升遷卻得背負種族歧視、性平不等議題的莫須有、成就感的追求，是自我實現還是虛榮的包裝外表。在每日僅有的24小時裡，工作與生活的難以平衡，倫理道德、職場和人生理性與感性的拿捏準則，你我生活每日在被迫面對的課題，全都真實的寫在其中。

《晨間直播秀》第二季不僅第一季好萊塢頂級卡司的陣容全數回歸，憑藉第一季演出獲得艾美獎劇情類最佳男配角的比利古達，將再度施展他聰穎狡猾兼具的迷人魅力，更加入曾獲選《時代雜誌》百大影響力人物、因《法庭女王》影集榮獲艾美獎和金球獎的茱莉安娜瑪格里斯擔任要角，精彩度更甚以往。

故事銜接第一季尾聲，在由珍妮佛安妮斯頓和瑞絲薇斯朋所飾演的兩位當家主播，艾莉克絲和布萊德莉攜手投下對電視台的震撼彈後，看透業界的黑暗與醜陋，艾莉克絲決心離開打造她輝煌成就的電視台，這究竟是透徹頓悟還是自命清高？而相信「闡述真相」勝過一切的布萊德莉，決定留守主播台，真的能不畏權力壓迫走出一片清新？9月17日打開Apple TV+，一探究竟！