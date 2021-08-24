懷特(4108)旗下產品「癌因性疲憊症」新藥今年納入健保，並持續累積真實世界數據(Real-World Data, RWD)，增進對乳癌治療癌疲憊市場的臨床價值了解。為擴大適應症和取得國際認證，同步進行多項上市後臨床研究，搶攻新冠肺炎，以及乳癌治療相關疲憊症藥物商機。

懷特旗下「懷特精製黃耆多醣研究中心」，投入植物新藥及黃耆領域逾20年，研發出全球唯一的「癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF）處方新藥，已獲全國70多家醫學中心及醫療院所進藥使用，治療逾8000名患者；今年3月進一步納入健保給付，嘉惠乳癌患者。

近年來，運用RWD用於支持新藥開發，逐漸受到各國重視，包含美國FDA在內的各先進國家藥證法規機關，也逐漸採納作為申請藥證之依據，我國衛福部亦於今年正式公告「真實世界證據支持藥品研發之基本考量」相關指引。為期盼旗下新藥能給付更多癌種，懷特目前正進行RWD的資料蒐集、研究，用以支持新適應症申請，增進乳癌治療癌疲憊市場臨床價值的了解。

國際研究顯示，面對持續肆虐全球的新冠肺炎（COVID-19），重症感染者體內，較常發現「過度表現」的發炎反應細胞激素，又稱作「細胞激素風暴」，讓患者因免疫失控致死，死亡者當中又以青壯年確診者最多。

懷特新藥李伊伶總經理表示，旗下癌疲憊處方新藥，本身即為免疫調節劑，曾在癌症合併免疫治療中證實，有助提升淋巴球數量，降低人體嗜中性白血球對淋巴球比數值，讓過度的發炎反應趨向正常；另一項研究也證實，與免疫治療藥物進行合併使用(Combo Therapy)，可顯著抑制癌細胞增生進而消滅癌細胞。

此外，「懷特精製黃耆多醣研究中心」秉持著精準醫學概念，利用大數據資料、電腦軟體分析與文獻回顧為立基，推測出「黃耆多醣」與部分抑制病毒的小分子核酸關係密切，有望達到降低病毒複製的能力，達到抑制疾病惡化的結果。

李伊伶總經理指出，有鑑於此，懷特新藥已進行國際臨床試驗相關評估工作，對抗新冠肺炎引起的細胞激素風暴，朝開發新適應症邁進。