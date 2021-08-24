中信金(2891)目前在大陸的營運策略採取多路並進。除了已經設立的四家分行及兩家支行外，尚有仲信租賃、金美信消金公司以及君龍人壽等。外資出具最新報告，給予「表現優於大盤」，目標價27.2元。

仲信租賃為中信創投轉投資，目前據點有上海、蘇州、東莞、武漢、南京；2012年7月中信金在大陸成立仲信租賃，可直接從事人民幣業務，也可快速增加營運據點，累積大陸地區業務經驗，目前據點已覆 蓋長三角、珠三角、長江經濟帶沿岸省份重點城市。

金美信設立在廈門，業務發展以線上為主。中信銀董事會昨天也公布通過參與大陸地區廈門金美信消費金融增資案事宜，金美信擬新增資本額人民幣5億元，中信銀將認購34%。金美信業務主要是發放個人消費貸款以及經中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。金美信在2018年4月27日獲准籌設、歷經五個月籌建，9月29日順利獲批開業。金美信消費金融是中國第23家的消費金融公司，卻創下許多第一的紀錄，像是「銀保監會合併後批准開業的第一張」消費金融公司牌照、「第一家兩岸合資的消費金融公司」，也是「廈門市第一家消費金融公司」。

目前中信金尚未在大陸布局證券的據點，未來將視業務發展機會再規劃。