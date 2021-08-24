國民黨立委蔣萬安7月23日深夜突然宣布喜訊，迎來「二寶」，今年父親節對他來說相當特別，因要再度捲起袖子當起「全能奶爸」，而蔣萬安二寶已滿月，他也與大家一起分享喜悅，禮盒附上一家四口合照，幸福洋溢。

蔣萬安7月23日在臉書宣布「我和太太的『二寶』出生了」，他透露，二寶3653g、52cm，兒子是個健康寶寶，聽護理師們說是當天醫院接生的許多寶寶中最大隻的，也謝謝許多好朋友的關心和祝福，雖然是第二胎，但相隔十年心情還是很激動。

蔣萬安二寶滿月，分送禮盒分享喜悅。（圖／摘自洪孟楷臉書）

今年8月8日父親節適逢東京奧運閉幕式，蔣萬安也在臉書分享心情，他說，今年的父親節很特別，懷中抱著愛笑的二寶，更是再度捲起袖子當起「全能奶爸」，無論是換尿布、餵奶，還是哄睡覺，隔了這麼多年，動作略顯生疏但已漸入佳境，「曬baby」也是不能遺漏的技能之一。

國民黨立委洪孟楷今（24）日在臉書曬出蔣萬安二寶的滿月禮盒，祝賀恭喜，「十年等待絕對值得」，很榮幸一起分享喜悅，希望這份幸福讓大家都能感受，同時祝福所有新生寶寶都能健康快樂成長；而身為中央民意代表，責任就是守護環境，讓你們能平安長大。「疫情總會過去，新生命的誕生就是最好的希望。天佑台灣、天佑中華民國」。

蔣萬安則在PO文下方留言，「謝謝孟楷！也把這份幸福和喜悅和大家一起分享」。