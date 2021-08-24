前新北市議員張晉婷7年前競選連任時，她的競選幹部被控花40多萬元席開80桌，免費招待選民吃海鮮，一審及二審將她判刑4年6月，台灣高等法院更一審認為，沒有證據證明張女指示辦理賄選餐會，逆轉改判無罪，檢不服提上訴，最高法院駁回確定。

民事部分，新北地院認定，張女對於幹部用免費餐宴招待選民的行賄行為事先知情，她並同意、容許，違反選舉罷免法的規定，判她當選無效，張女不服提起上訴，2016年遭高院駁回定讞。

檢調進行賄選查緝，張女被發現涉嫌從2014年9月至11月間，花了40多萬元在林口、新莊等餐廳，辦10場、80桌免費餐會，招待選民吃海鮮大餐，張女在餐會進行中到場拜票，影響選民投票意向。

檢方調查後，將張女的競選幹部呂文燦、林宥騰、林俊良與吳建民 起訴，而張晉婷也因檢察官認定她事先知情，並同意幹部辦理餐會，具有共同賄選的意思聯絡，向法院提起當選無效之訴，並追究她的刑責。新北地方法院及高院依違反選罷法將她判刑4年6月。

最高法院撤銷發回後，高院更一審認為雖然張的競選團隊幹部為她辦理免費的賄選餐會，且她曾出席餐會逐桌向選民拜票尋求支持，但她在餐會上只有點頭、握手，也與一般拜票無異，無法證明她知道賄選餐費來源為自己之競選經費，或曾經指示辦理賄選餐會。

更一審認為，檢察官之舉證仍有合理之懷疑存在，法院無從形成張女有罪之確信，改判張女無罪。檢察官提上訴，最高法院駁回，全案定讞。