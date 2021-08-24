彰化縣東螺溪從福興鄉到二林鎮河道，最近遭有心人士惡意傾倒千噸的營建廢土，遭民眾質疑，也有民代關心，彰化縣政府主動調查，也將土方送檢驗是否遭汙染，而彰化地檢署今宣布，本月初接獲檢舉後已經分案偵辦，將聯合環保署、縣府環保局等展開調查，打擊環保犯罪。

本月上旬大雨成災，東螺溪廢土已發地方熱議，日前民進黨立委陳素月就抨擊，土方從哪裡來，多少量，是否有害根本不知道，縣府有沒有積極查驗，難道就放任這樣不聞不問，不是隨便說為了工程當便道就可以搪塞過去。

彰化縣政府回應，東螺溪目前進行整治工程，其中一項包括清除布袋蓮，由於河道土質較為軟弱，大型機具容易沉陷，廠商使用建築剩餘土方做施工便道，依照相關規範外運B5類磚塊、混提土塊等營建廢土作為便道，但隨著工程完工後，廢棄土方目前也都已經清除，恢復原本樣貌。

縣府強調，已經主動提交相關資料給檢調單位，並配合調查東螺溪河道有無遭濫倒廢棄物一是，也將追查包商的廢棄營建土方來源，以及是否盜採河砂等，令民眾反映東螺溪疑似遭偷倒垃圾，水資處也已將相關資料提交檢方，待證據完整後，會給鄉親一個交代。

地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，有線報指出東螺溪從二林二溪路下游南岸，一直到代馬橋上游攔砂壩等地，多處遭人利用工程之便，棄置營建剩餘的土方，還有一些不明廢棄物，本月9日主動分案偵辦，指揮平台機關與環保署環境督察總隊中區環境督察大隊、彰化縣環境保護局共同調查及釐清。