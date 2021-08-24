美國與中國大陸持續在政治、經濟與貿易領域上交鋒，有「新債王」之稱的知名債券經理人、雙線資本（Doubleline Capital）執行長Jeffrey Gundlach針對目前經濟現況發表看法，他認為，美國的國債以相當瘋狂的速度增加，將導致美元失去全球儲蓄貨幣的地位，未來被大陸超越是遲早的事情，此外，他也點出疫情爆發後，最強的經濟體並非美國，而是大陸。

Yahoo財經報導，Jeffrey Gundlach再次對美元地位提出警告，並強調當前的經濟政策會讓狀況更為惡化，「我們目前的經濟政策，讓全球以為美國不想維護全球儲蓄貨幣的地位。」

Jeffrey Gundlach點出關鍵在於，美國的國債以相當瘋狂的速度上漲，會造成美元出現崩壞，進而被大陸超越，「大陸毫不掩飾他們想成為領導者的企圖心，並希望能在全球儲蓄貨幣占有一席之地。」

此外，Jeffrey Gundlach認為，在新冠疫情大流行之後，世界上最強大的經濟體是大陸，而不是美國，「雖然美國經濟因消費復甦而反彈，但其實很多消費量都早已經流向大陸，甚至有經濟學家預估大陸會在2028年成為全球最大的經濟體。」

事實上，這不是Jeffrey Gundlach第一次提出警告，早在7月份他就曾提出，聯準會改變大家對「暫時性」通貨膨脹的認知，目前的通膨已讓人想起1970年代的慘況，美元會出現貶值，「美國在貿易和預算上頻頻出現赤字，貨幣會因此出現大幅下跌的情形，長遠看來美元將注定失敗。」