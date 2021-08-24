21歲女星歐陽娜娜不僅長相甜美，還擁有過人音樂天分，在兩岸三地都有高人氣，近期她將事業重心轉往大陸發展，漸漸累積知名度，前陣子她剪掉多年長髮，俐落短髮造型評價兩極，日前她再曬下身失蹤的性感穿搭，露出一雙筆直修長的美腿，頓時電翻大批粉絲。

歐陽娜娜前陣子將一頭長髮剪到肩上，看起來變得更加成熟幹練，卻也少了點女人味和甜美氣息，日前她為演唱會「夏日歌會」認真彩排，以黑色連身短裙亮相，合身的剪裁設計凸顯出她的曼妙好身材，一雙白皙長腿也一覽無遺，一抬起腿更露出腿根處的神祕絕對領域。

歐陽娜娜也在IG上傳演出服裝的美照，只見換上學院制服，還接了微卷假髮，回復到過去甜美的模樣，讓粉絲忍不住直呼，「歐陽辣辣」、「頭髮這樣卷很好看」、「秒到看女神了各位」、「大長腿娜比」、「寶貝的大長腿」、「變辣妹了」、「短髮太好看啦！」

先前歐陽娜娜現身機場，簡單穿了一件oversize淺藍色襯衫，搭配直筒牛仔褲，率性風格卻遭批五五身，毫無身材曲線可言，看起來比例極不協調，就連跟楊冪撞衫，都被拿來比較，還有網友認為，「這系列私拍根本是在黑娜娜吧」，如今歐陽娜娜曬出美照也算是一吐怨氣。