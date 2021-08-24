陽明交大9月將在校內設置集中篩檢站，由醫療人員進駐親自替師生採檢。(陽明交大提供／李侑珊台北傳真)

開學在即，陽明交大今(24)日在全校區啟動「安心就學」計畫，替師生免費篩檢新冠肺炎。學校除了提供家用快篩試劑給師生自我篩檢，也將於9月在校內設置集中篩檢站，由醫療人員進駐親自替師生採檢。

陽明交大表示，陽明校區住宿管理委員日前決定，新學期住宿生須憑健康憑證，才能入住學校宿舍。所以除了疫苗接種或3日內PCR檢測證明外，校方基於師生協力防疫的共識，「安心就學」計畫也提供住宿生一個額外的篩檢管道，讓學生免於在校外自費篩檢。

統籌規劃這項計畫的陽明交大校務長楊慕華表示，學校樂見學生自治，將健康憑證納入住宿生活公約，為了避免學生額外負擔，同時也提供便利的篩檢管道，所以學校將會在宿舍搬遷日設立集中篩檢站，由醫療人員進駐校園服務學生。

楊慕華指出，雖然「安心就學」計畫是屬於自願性質，但仍鼓勵師生可以善用。陽明交大有不少教師具有合格醫護執照，已有不少專兼任教師及校友自願協助採檢。

楊慕華提到，這項計畫得力於豪祐科技、漢民科技、安肽生醫、久元電子、互貴興業、林行憲先生及近200位校友實物與捐款協助採購試劑。除了集中篩檢外，校友也提供家用快篩試劑加上校方自購，將陸續開放師生上網預約領取。

楊慕華說，考量到面對新興傳染病，每個人都應該對自己的健康負起責任，共同建立安全防護網，因此校方鼓勵師生自我篩檢。陽明交大不僅希望能打造健康安全的校園，也希望善盡社會責任，阻斷可能的傳染鏈。

楊慕華也呼籲已經接種疫苗的人，仍應做好個人防護，尚未接種的人也不要有品牌迷思，讓自己暴露於感染風險中，才能讓台灣盡速達成群體免疫，全台恢復正常生活。

考量防疫資源有限，陽明交大將陸續啟用資訊系統媒合有意願篩檢的師生，確保防疫資源能妥善利用。