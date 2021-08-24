出門看氣象，不舒服看醫生，健康與天氣可說是我們日常切身的問題，面對全球極端天氣的威脅，台灣地區高溫也逐年破紀錄，為降低國人受天候影響造成的健康傷害，氣象局、國健署及中研院共同組成「健康氣象e起來」團隊，打造出整合健康及氣象的情境式「健康氣象」資訊服務，「樂活氣象」APP今正式上線供民眾下載。

「樂活健康氣象App」為國人建立適合個人的需求，其中的率先供應的熱傷害預警服務、區域空氣品質、校園氣象、漁業氣象等開放資料供各界使用，尤其可透過社群與簡訊與親友分享，適合各年齡層使用。

「樂活氣象」相關服務包含即時健康氣象預警，可提供未來5天的預警訊息，並以注意、警戒、危險到高危險共4個黃橙紅紫燈號，提醒民眾進行超前部署及防護，若要前往其它縣市的民眾，可預先查詢目的地的健康預警狀況並做好準備，以降低傷害發生。

疾病衛教資訊部分，以易懂、擬人的插圖提供疾病的預防要訣、急救五步驟、熱傷害種類、人體溫度調節及慢性病患小叮嚀等豐富多元的衛教資訊。

就近急救醫院資訊方面，當有需要緊急就醫時，App服務内的SOS功能可立即提供就近醫療院所資訊，並提供抵達醫院前的相關急救方法，協助舒緩病患的不適情形。

氣象局副局長程家平表示，不只熱傷害，未來「健康氣象」也將擴充分析冷傷害、溫差變化、心血管相關疾病與天氣間的關聯性等，期待透過氣象及健康大數據分析並建立指標，讓民眾透過便利操作與直覺來了解天氣傷害的訊息。

國健署副署長賈淑麗說，健康氣象和研究資料是第一步，國健署和農委會、文化部等部會都在合作，匯聚專業的目標就是提高民眾福祉，去年是有紀錄以來最熱的一年，去年8月1日到8月22日，熱傷害人數多達388人，今年同期可能受疫情外出機會減少，熱傷害為193人，以勞動部來說，工地職場可使用這款App，預測5天內有多少熱傷害，讓工人可以對身體健康提出更好的降溫、供水等防範措施。