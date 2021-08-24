受惠於英特爾Whitley和Milan CPU的量產，將持續貢獻譜瑞-KY(4966)eDP和介面IC出貨量展望樂觀，穩坐介面IC產業龍頭地位，整體第三季營運不弱，長線譜瑞-KY也投入多項新品，將成為營運動能新藍海，譜瑞-KY今開高走高，一度上漲逾2.5%，股價最高達1705元。

進入第三季旺季，在英特爾Whitley和Milan CPU量產的背景下，譜瑞-KY的eDP和介面IC出貨量展望樂觀，且隨著Alder Lake和Sapphire Rapids在2022年導入PCIe 5.0或USB 4，預計譜瑞-KY在2021~2022年介面IC營收貢獻將持續成長。

市場有雜音擔憂英特爾伺服器CPU可能延遲，但是預計譜瑞-KY受到的衝擊不大，因為目前產品訂價將會支撐其營運動能，另外，對於近期Chromebook需求疲軟，譜瑞-KY認為，新冠疫情後的新工作常態，及筆電需求結構性改變，仍有利於營運持續成長，譜瑞-KY的USB 4時序控制器也將於2022年初按計畫投入量產。

在新領域佈局上，譜瑞-KY已布局幾項新產品，像是用於筆電的整合eDP時序控制器和汽車的時序控制器，顯示其在產品整合方面的優勢，並提供汽車應用產品更清晰的能見度。另外，隨著汽車潛在市場規模的正向發展，以及攜手面板廠商開發新產品，這將是對譜瑞-KY優化其長期產品組合提供更多契機，扮演營運新藍海。