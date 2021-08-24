隔夜美股三大指數同步收高，那斯達克指數並再創歷史收盤高點，受此激勵，周二香港股開高走高，恆生指數開漲1.27%，為25426.68點，目前大漲1.75%。

國企股目前大漲逾2%，紅籌股漲0.4%。

恆生科技股指數延續前一日的強勁升勢，目前飆漲4.67%，成份股普遍走高，僅聯想微跌0.25%。

網路股持續反彈，騰訊漲4.2%，快手漲7.3%，美團漲8.29%，京東健康漲10.68%，嗶哩嗶哩漲7%，百度漲6.8%。

阿里巴巴漲5.2%，連續9天的跌勢暫時止步。

京東開漲5%，目前大漲8.621%，該公司第二季營收年增26.2%，儘管經調整後淨利年減22%。

京東物流上半年總營收年增53.7%，股價上漲逾4%。

藥明生物上半年多賺1.5倍，股價大漲逾7%。

澳門自周三零時起放寬經廣東入境的核酸檢測陰性證明規定，由現行須持有48小時內有效證明放寬至7日內，博奕股應聲大漲，金沙中國、銀娛和美高梅中國均上漲逾6%，永利澳門和澳博控股漲約8%。

金融股相對疲弱，匯豐股控、友邦和招行跌幅均超過1%。

新納入恆指的信義玻璃進一步走高，目前漲逾4%。

前一日急升的火電股回落，華能、華潤電力跌約1%，華電、大唐發電跌約2%，僅中國電力續漲2.5%。

風電股接棒走高，龍源和新天綠色均上漲0.8%，大唐新能源漲0.4%，中廣核新能源上漲1.6%。

富智康集團目前漲7.7%，稍早前一度飆升逾17%。該集團宣布與全球第四大汽車製造商Stellantis達成協議，將合資成立汽車智慧駕駛艙公司Mobile Drive。