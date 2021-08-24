富豪集團(AB Volvo)周一表示，已經達成協議，以11億瑞典克朗(約1.25億美元)買下江鈴汽車的重型卡車子公司江鈴重汽。

收購的業務包括太原市的一家製造工廠。富豪指出，預計在明年底開始，在該處工廠生產Volvo FH、Volvo FM、Volvo FMX車款卡車。該工廠可能在幾年內擁有1.5萬輛卡車的年產能，並可能進一步提高產量。

擁有富豪汽車(Volvo Cars)多數股分的吉利汽車，同時也擁有富豪集團部分股分。而美國的福特汽車也擁有江鈴汽車股分。江鈴汽車在中國為福特汽車代工生產福特品牌的貨車和休旅車。

全球的卡車製造商紛紛計畫在中國當地生產貨車，主因為中國電子商務發達，物流需求增加，新訂單增多。

另外，生產乘用車的富豪汽車周一指出，由於半導體短缺，下周開始將暫停瑞典Gothenburg市近郊的工廠生產活動。由於材料短缺和新爆發的疫情等考量，富豪汽車決定在8月30日至9月3日暫停該工廠生產活動，並計畫在9月5日的周日恢復生產。

富豪汽車目前正規劃在瑞典股市上市。