郭碧婷3年前參加節目與身家千億的向華強長子向佐傳出交往，2年前兩家人到義大利舉行浪漫婚禮，去年10月兩人迎來愛女「小奶皇」，今年6月郭碧婷正式復出錄節目，最近則又和老公向佐同框上節目，幾張小倆口錄影的側拍照流出，可見穿亮片洋裝的郭碧婷看來氣色不錯，但不知是否角度問題，郭碧婷整個人看來顯得腰粗肚凸，有人猜想郭碧婷疑懷了二胎，但也有網友虧是否得罪造型師。

氣質出眾的郭碧婷先前演出電影《小時代》走紅，兩年前和向佐相戀結婚，去年她則在台北街頭被拍挺著孕肚趴趴走，不久向佐和向華強、向太（陳嵐）都親自來台北迎接新成員的誕生，後來全家人為「小奶皇」舉行百日宴，有網友捕風捉影稱郭碧婷爸爸未現身，似乎和向佐家鬧彆扭，郭父則親上火線分享當晚照片說：「湊個熱鬧，誰說我沒參加我只是不愛出鏡」。

郭碧婷最近和向佐同框上節目。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

而為了犒賞郭碧婷生產的辛勞，媒體報導，向華強夫妻後來在北京、台北各砸6億買豪宅送給兒子和媳婦，有女萬事足的向佐聊起爸爸經則滿腹委屈，澄清自己是「慈父」，是因為郭碧婷平時生活很自律又對孩子很有愛，又加上自己的爸媽超寵小奶皇，「向太等了孫子和孫女很久，隔代親嘛！有時候我就做做壞人囉！」

郭碧婷遮肚露出美腿。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

據《新浪娛樂》報導，向佐和郭碧婷最近獻出升格新手爸媽的第一個通告，有網友在商場偶遇兩人參加錄影，郭碧婷妝容精緻擦上紅色口紅，但一身亮片長裙看來有些臃腫，表情疲累，之後兩人又換上白色情侶裝，郭碧婷用手遮肚，但下半身穿著短褲露出修長美腿，粉絲見此回應：「郭碧婷看來好累」、「郭碧婷肚子是懷二胎還是胖了」、「這造型只有她的膚色和顏值才Hold住啊」。