台股24日在電子、航運族群領軍下，跳空開高大漲逾160點，惟盤中賣壓出籠、漲幅收斂。觀光股下半年復甦動能持續看增，加上股價下檔空間有限，美食-KY（2723）盤中大漲近9％，王品（2727）也勁揚逾半根漲停板，市場看好相關概念股營運已於第二季落底，後市可望迎來強彈。

法人指出，「跌深股」股價下檔空間相對有限，預期後續不易再破底。觀光股、餐飲股受5月中旬以來國內進入三級警戒衝擊，台灣事業群營運紛紛轉虧。

不過，法人點出相關行業營運已於第二季落底、「最壞時期已過」，其中，連鎖餐飲業者王品第二季稅後虧損高達2.1億元、每股虧損2.82元，創下上市來新低點。近來受惠內需市場復甦、股價迎來反彈，23日開盤約20分鐘隨即完成填息，24日持續上攻逾5％、突破5日均線。

此外，深耕美3大州連鎖餐飲業，持續進行海外布局的美食-KY，第二季表現相對不受國內疫情影響，第二季稅後純益達4億元、每股純益（EPS）2.2元，創2019年來同期新高，優於市場預期。法人指出，美食-KY第二季營收雖受亞洲疫情升溫衝擊，惟毛利率、營業利益率均表現不俗，激勵獲利成長。