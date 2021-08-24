高市議會國民黨團給了「霸、混、甩、茫、騙」5字，呼籲別淪為口號治市，要重視人民十大訴求。（柯宗緯攝）

高市議會民進黨團則給了99分，強調施政有目共睹。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今（24）日上任滿1周年，藍綠各給不同評價。高市議會國民黨團給了「霸、混、甩、茫、騙」5字，呼籲別淪為口號治市，要重視人民十大訴求。民進黨團則給了99分，強調施政有目共睹。陳其邁則回應，由市民來打分數，強調會讓高雄脫胎換骨。

陳其邁回首這1年直說，市政「緊緊緊」趕工，包括中油汙染整治也動起來，以備未來能夠招商引資、築巢引鳳。綠園道目前進度是99.9％，大約8月就能完工。

他提到，中博高架橋的拆除，整個高雄鐵路地下化的最後一哩路，也正加緊進行工程趕工；也拆掉民族陸橋引道，快速弭平南北交通的縫合。國民運動中心也動起來，像今天送到議會的墊付案裡，也有三民運動中心的墊付案等總共有10個。

他指出，在亞洲新灣區廠商也陸續進駐；橋科也很快環評一階過，現在在二階環評，區段徵收也在進行，招商引資也都如期，很多廠商也都表達相關投資意願，仁武產業園區也已經陸陸續續的趕工及招商。

他強調，市政能夠全面動起來，讓整個高雄能夠脫胎換骨，是他做為一個高雄子弟、在地的市長要努力的事情，未來1年會更加速擴大招商引資，在高雄把全國或者是在整個全球的半導體的供應鏈，建構一個最完整的生態系，讓產業轉型，創造更多就業機會，也全數在推動捷運紅線、黃線等重大交通建設。

高市議會國民黨團總召童燕珍直批，陳其邁不要再淪為口號治市，國民黨提出十大訴求，包括維護道路、防治水災、解決空汙、保障工安、改善治安、穩定財政、拒絕萊豬、降低失業、防範疫情、振興經濟，一定要做好，才不會辜負市民。

國民黨議員黃紹庭表示，陳其邁的產業、就業、交通建設及空汙問題，完全從四大優先變成了四大皆空，過去人稱「小英男孩」現在是一個巨嬰市長，2年拚4年還有1年，希望他能真正變成高雄市長，而不是只會甩鍋。

國民黨高市黨部副主委曹桓榮則指出，高雄基礎建設永遠「慢慢慢」，路燈不亮、逢雨必淹、坑洞不補、號誌不修已變成日常，連基本功都做不好有愧於當初選民的託付，也讓「緊緊緊，2年拚4年」從口號變成笑話。

高市議會民進黨團總召鄭光峰表示，陳其邁在防疫等表現受到市民肯定，也讓整體民調滿意度達到8成，民進黨也從市長的4大政見來檢視，不是在恭維市長。

高市議會民進黨團幹事長黃文益指出，對於市長評分打了99分，留1分是未來高市府繼續努力進步的1分，也對高雄充滿了期待。針對國民黨團提出幾個字來形容陳其邁，不僅了無新意，且是為反對而反對，只是想要打擊市府團隊。