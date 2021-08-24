63歲男星萬梓良早年演出多部膾炙人口的作品，憑著電影《大頭仔》獲得金馬影帝殊榮，不過近年來因糖尿病纏身，更被目擊出席商演需要人家攙扶，讓人擔憂身體狀況是否亮起紅燈？不過近來網上流傳萬梓良為兒子舉行成人禮的影片，只見他淚崩搭著兒子的肩，讓人看了為之動容。

萬梓良為兒子舉行18歲成人禮影片在網路瘋傳，一家三口也罕見同框，只見他穿上橘紅色西裝及綠色西裝褲相當亮眼，65歲的他表示，看到小孩才18歲，後悔太晚才生小孩，但考慮到兒子還小，為了給他過更好的日子，即便患有糖尿病、雙腿也行走不便，但仍舊拼命撑下去，尤其當兒子親吻他臉頰那刻，更是感動到老淚縱橫。

萬梓良為兒子舉行18歲成人禮，父子倆相擁而泣。（圖／微博）

萬梓良感性跟兒子道出內心話：「兒子長大了，希望你好好的，人生是由你自己走」，隨後送上一塊沒有字的金牌，但似乎有感年事已高，無法陪伴兒子許久，竟感慨表示：「「你將來有什麼成就，你自己雕刻上去，那時候老爸在天上看著，一定看見你，你是我唯一的兒子，我一定看著你」，語畢，父子倆立刻擁抱對方，場面相當溫馨。

萬梓良近來出席活動時，被發現走路不穩，需要身旁工作人員扶著才能上舞台，甚至登台演出到一半，就體力不支直接在舞台上蹲下去，結果還是無法獨自站起來，讓主持人嚇的趕緊去攙扶他起來，加上糖尿病纏身，讓網友對於他的健康狀況相當擔憂。