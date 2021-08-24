國道1號北上76.9公里湖口段今(24日)上午9時許發生一起連環車禍。1部自小客車疑似與前方貨車追撞，造成後方另一部自小客撞上，兩輛小車當場翻覆，警消獲報後到場，發現現場有3人受傷，幸無大礙，但因佔用兩線車道，導致湖口路段大塞，車流一度回堵5公里，經疏導後，約10時30分已恢復暢通，目前警方正釐清事故原因。