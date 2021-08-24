國道1北上湖口段2車追撞翻覆 3人送醫一度回堵5公里 11:352021/08/24 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1北上湖口段2車追撞翻覆，3人送醫一度回堵5公里。(翻攝自國道即時路況) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上76.9公里湖口段今(24日)上午9時許發生一起連環車禍。1部自小客車疑似與前方貨車追撞，造成後方另一部自小客撞上，兩輛小車當場翻覆，警消獲報後到場，發現現場有3人受傷，幸無大礙，但因佔用兩線車道，導致湖口路段大塞，車流一度回堵5公里，經疏導後，約10時30分已恢復暢通，目前警方正釐清事故原因。 第三劑疫苗保護力增4倍 網嘆：台灣人連首劑在哪都不知 彰縣斥資3457萬 改善農路拓寬聯絡道 #國道1連環撞 #湖口路段 #2車翻覆 #3人受傷 #湖口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嬤孫起水泡陳屍車內 研判熱衰竭致死 04:102021/08/24 地方新聞 失控連撞3車尿遁 台中「要命小方」角頭妻辯：什麼都記不得了 09:032021/08/24 社會 角頭妻撞3車送醫 躲酒測尿遁開溜 04:102021/08/24 社會新聞 洗車好奇看行車紀錄器聽老婆嬌喊：內褲濕了 夫慘知被綠 10:152021/08/24 社會 保母與母親起衝突 強餵5月大女嬰安眠藥報復險釀命 08:152021/08/24 社會 為酒店妹爭風吃醋 台南兩派人馬街頭持刀亂鬥8人遭逮 11:082021/08/24 社會 蔡：台澎金馬是生命共同體 未赴金門出席活動 重新定義八二三精神 04:102021/08/24 焦點要聞 紓解南勢角塞車 最快明年發包 04:102021/08/24 地方新聞 和泰yoxi前進高雄 年底六都到位 04:102021/08/24 財經焦點 台東送瓦斯 高雄災區部落安心了 04:102021/08/24 地方新聞 嘉縣水中老屋暴紅 遊客瘋攝影 04:102021/08/24 焦點要聞 社會熱門新聞 交作業用摔的還咬人 女老師與小三童互毆下場超慘 - 社會 難忘伴遊妹滋味 噁男1年後竟威脅「無馬外流」再約戰 - 社會 花蓮豐濱天空步道火燒山 火舌山壁竄出直升機灌救 - 社會 台南嬤孫離奇車內亡 高大成揭恐怖死因：求救也來不及 - 社會 生日成忌日 柴山失蹤婦人詭異樹藤纏身死亡遭尋獲 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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