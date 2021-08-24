154隻走私品種貓被安樂死，引起社會各界譁然。民進黨立委何志偉、羅美玲、台北市議員鍾佩玲、新北市議員戴瑋姍為杜絕黑心繁殖場，踢爆黑心寵物集團，並強化管理機制，今天邀集農委會聯合召開記者會。

何志偉表示，有人敢進口就代表有通路，重點是斷了通路，掌握根本，包含不合法的寵物店賣給消費者以及黑心繁殖場。何志偉提出三個訴求：一、訂定全國性寵物買賣定型化契約；二、來源溯源要明確，清楚標示繁殖場來源；三、地方議員已多次反映，再不作為就送監察院

羅美玲表示，因為飼養寵物的民眾非常多，走私歪風也層出不窮，追根溯源這個現象源於許多業者的不法行為、黑心繁殖場，農委會目前正在研議嚴懲，但這部分地方政府的人員是不足的，會造成在查緝上有許多困難，英國2018年提出露西法案，美國澳洲對黑心繁殖場都有嚴厲懲罰，都是我們可以作為參考的，為保護毛小孩，我們可以做得更多。

受害人黃小姐表示，從把狗狗帶回家第一天牠一直在睡，突然有一天牠吐出了掌心大的一坨蛔蟲，我們買了營養粉、帶牠去看醫生，可是牠都沒有辦法吸收也沒有辦法治療。醫生說因為寄生蟲嚴重感染，下午狗狗突然尖叫、呼吸困難，然後牠就走了。業者則表示契約是三天保固，是消費者超過契約時間，不是業者的問題。

何志偉表示，黑心繁殖場業者為節省成本，不給幼犬除蟲，讓巴掌大的狗吐出一坨蛔蟲，這是多狠心多黑心的業者才做得出來這種事情？

農委會畜牧處動保科鄭祝菁說，「溯源」是農委會一直在努力的事情，2021年1月到7月底開罰48件，未取得政府許可私下販售犬貓，農委會表示，希望各位消費者可以看到這樣的黑心通路時可以立刻向地方政府檢舉，農委會都會建議地方政府一定要最高罰單300萬去重罰。另一種是經營方式明顯不良，但農委會一樣秉持查到就撤照，農委會表示不會放棄。