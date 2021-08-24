好萊塢亞裔女星Maggie Q擁有5國混血血統，外型冷艷、身材火辣，從模特兒轉型演員，她最近為宣傳火爆動作新片《刺客密令》接受美媒訪問，揭露早年在日本當模特兒的黑暗往事。

根據美媒《Salon》報導，Maggie Q當年高中畢業後，獨自一人從夏威夷飛到日本東京當模特兒，由於日本人性格普遍嚴謹，她體會到當地對時間管理的狂熱，遲到30秒都不行，對體重也錙銖必較，「我記得我所待的經紀公司，他們的牆上有一塊白板，上面寫著我們所有人的名字，他們每週五給幫模特兒稱重，然後把你的體重寫在白板上，但前幾週的所有體重數字都會保留，他們把它放在那裡，這樣大家就可以看到你體重的變化，增加或減少。這就像一面恥辱牆，如果你增加了一磅，每個人都會知道。」

Maggie Q透露，經紀公司之所以要搞出這種設計，目的是要讓模特兒感到羞恥，「因此從不吃東西或是罹患厭食症，讓你感到自己非常糟糕，這很噁心，真的很噁心。」Maggie Q說當時自己身材保持得很苗條，第一個原因為她是運動員，另一個原因則是買不起食物，無法一日三餐，只能買一些水果充饑，不過經紀公司的人會在大家的面前稱讚她：「看看Maggie，她多棒啊！因為她總是那麼瘦。」Maggie Q當時心想，買不起食物的時候，絕對不要告訴別人。

對Maggie Q來說，在日本當模特兒的經歷殘酷到難以忘懷，「我認為我可以從一個如此有毒和噁心的行業中得到一些東西，而且我永遠不會推薦任何人進入這個行業。」