9月1日學校即將開學，國民黨立委林奕華今指出，疫情指揮中心最近終於撥出疫苗，但經了解，光是台北市就還差約3千劑，還是不夠。中央一直把教師疫苗不足的問題甩鍋給地方政府，「疫苗數量不足、分配不均是政府政策失當，怎讓老師們來承擔後果？」

林奕華指出，許多老師都在擔心，「到現在都沒有打第一劑疫苗，請問要如何正常開學？」根據台北市政府最新統計，高中職以下符合第一階段需要補打、第二階段造冊以及實習教師等共送出名冊有10528人，但本周中央配送給台北市政府讓老師施打的疫苗數僅5800劑。

林奕華表示，若扣除這段時間已自行施打者，台北市還有約3千位老師還是連第一劑都打不到，中央對教師打疫苗的政策不只消極且緩如牛步，全國到底還有多少老師還沒打疫苗？衛福部說還在統計、教育部說沒有資料，是沒有統計還是不敢統計？

林奕華質疑，台北市教師對於造冊一萬劑卻只給五千劑的做法非常焦慮，尤其未施打疫苗的正式老師和代理代課老師，能否順利進入學校授課還不得而知，且每周必須提供快篩證明又要維持多長時間？跑不同學校的老師一星期要快篩幾次？

台北市教師工會指出，第一線老師現在面臨缺疫苗、缺經費、缺人力的狀況。許多老師連第一劑疫苗都還打不到，而教育部補助每名學生100元防疫經費，根本不足以支付隔板、快篩、口罩、酒精等。而以國外防疫經驗來說，後續教育現場若有實體以及線上人員分流之規劃，請教育部應提早規畫，第一線老師才能做增置人力資源之整備。