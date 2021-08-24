文化部計畫針對台中火車站周邊50公頃範圍畫定文資保存區，引發爭議，文資局上午舉辦公開說明會，地方砲聲隆隆，強烈要求古蹟保存畫定範圍應限定在建築本身，不應影響民眾生活，堅決反對到底。文資局強調，絕不會在居民生活區畫設保存區，相關規畫未來也必須經都市發展委員會審議。

「堅決反對到底！」台中市東區新庄社區發展協會理事長蔡素華表示，居民支持文化資產保留的初心，但不能將居民生活區畫在保存範圍內，文資局口口聲聲說不會影響居民，但若畫為保存區，首先地價一定受影響，怎麼可能不會影響？居民不相信文資局官員保證，只相信法令。

市議員李中則說，若文化部真的要畫設保存區，乾脆直接全部徵收，火車站周邊地價以每坪100萬元計算，50公頃總計要1500億元，而若文化部不願意徵收，卻要居民配合、管制火車站周邊建築風貌，也應以一半價格補償居民。

市議員何敏誠強調，台中火車站的保存應該新舊並存、傳統與現代相融合，而非因火車站是古蹟，就要周邊大家都配合當古蹟，文化不應注意調和性、該開發就開發，尤其，文資保存法是特別法、高於都市計畫審議等相關法令，文資局審議、規範時應該避免「限制、公告」等用語。

市議員邱素貞、鄭功進等人則要求文化部應尊重民意，審慎評估及規畫。現場民眾則要求，所有與會者應將意見書直接填寫「撤回本計畫」，表達堅決反對的立場。

文資局強調，火車站保存計畫草案目前尚未畫定火車站周邊50公頃為保存區，此區域只是保存計畫的研究範圍，希望了解百年車站周邊的歷史發展脈絡，將整合民眾意見後擬定相關保存計畫內容，但保證絕不會將居民生活區畫入保存範圍。