中華開發資本旗下中華開發創新基金自2017成立至今，針對網路雲端、物聯網、移動互聯網及次世代電子商務等四大領域展開投資。在網路雲端領域看好區塊鏈應用技術的未來性，於2019年投資金融科技公司XREX。開發創新基金參與XREX新一輪融資，不但領投而且加倍投資！XREX在23日宣布完成新台幣4.7億元（美金1700萬元）Pre-A輪融資，金額是原訂目標的兩倍。

XREX是一家利用區塊鏈技術提供數位貨幣與法定貨幣服務的金融科技公司。

開發創新基金總經理郭大經表示，做為XREX早期投資人，見證該公司營收快速成長，在法令遵循的堅持與力道更是有目共睹，因此決定在這一輪領投並加倍投資。郭大經進一步分析：為了推進新興市場的普惠金融，XREX以區塊鏈技術提供數位貨幣與法定貨幣轉換服務，此輪資金將有助XREX整合各國法幣管道、加速取得國際金融執照、對接全球金融機構，並與數位錢包服務商建立策略性夥伴關係。

XREX共同創辦人兼執行長黃耀文表示，此輪由中華開發資本領投，獲美國、加拿大、德國、愛沙尼亞、新加坡、日本、香港及台灣的銀行、國際創投與金融科技專業投資人的支持，其中更不乏上市公司，彰顯XREX在合規與遵循監管所繳出的實績獲得認可。黃耀文強調，XREX許多團隊成員曾在發展中國家生活、工作，切身感受新興市場痛點，看見當地跨境金流商沒有取得美元的安全管道而痛苦掙扎，因此認為區塊鏈技術的最佳應用在於推進全球普惠金融，這也正是XREX的願景與使命。