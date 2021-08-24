洛杉磯湖人終於要進入大爛約的最後一季，陰魂不散的鄧恩（Luol Deng）將在2021-22球季結清最後一筆年薪500萬美元（新台幣1.4億），差不多是「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony）、「魔獸」霍華（Dwight Howard）兩人加起來的薪資了！當然，鄧恩是一場球都不必打的，他先前已經回去家鄉南蘇丹擔任籃球教練，是個退休的NBA球員。

鄧恩上季是湖人全隊薪資排名第6的球員，儘管他貢獻的戰力是0，像是實質意義上的第六人庫茲馬（Kyle Kuzma）才拿350萬美元。湖人在8月這波大交易送出了包括庫茲馬在內的球員，可惜他們無法解決鄧恩佔據的薪資空間。

事實上鄧恩是湖人隊史排名第6的最貴球員，他2016年與湖人簽下4年7200萬美元合約，2017-18球季沒受傷但只打了1場比賽領走1719萬美元，亦是隊史最貴的一場球。2018年9月他被湖人以分期付款買斷，跑去灰狼隊打了22場球，然後跟老東家公牛簽約（只是掛名）之後退休。

這紙合約是湖人前老闆吉姆巴斯（Jim Boss）、前總管庫普恰克（Mitch Kupchak）留下的爛攤子。湖人當然有錢直接買斷，但是要降低短時間對薪資空間的衝擊（買斷了也繼續佔據空間）只好改成分期，因為湖人那時候簽下了詹姆斯（LeBron James）。

不甘心的湖人又向NBA上訴，希望以「傷兵赦免條款」清除鄧恩佔據的薪資空間（湖人照樣會付錢，只是不佔用薪資空間），但是NBA拒絕了。理由是鄧恩根本沒受傷，證據是他還跑去灰狼打了22場，因此不得赦免。