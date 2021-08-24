台中市第四分局於20時13分，在台中市南屯區查獲越南製月餅3個，已通報動物保護防疫處派員會同依法查扣送驗。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

查緝非洲豬瘟走私品 中市查到3月餅、1肉鬆

行政院非洲豬瘟中央災害應變中心查獲走私越南豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒，由於走私肉品疑似流入市面，台中市警察局長蔡蒼柏率率隊清查，首日查扣越南加工肉製品月餅3個、越南肉鬆1罐，均已通報動物保護防疫處派員會同依法查扣送驗。

台中市政府警察局配合警政署執行0822專案清查疑非洲豬瘟肉製品案，經各分局於23日全面清查疑似非洲豬瘟肉品場所計185處，動員警力數558名，其中營業處所小吃部13處、商家16處、住家62處、其他處所94處。

台中市警察局局長蔡蒼柏為宣示查緝非洲豬瘟肉製品決心，更在23日晚間親自前往大雅區貨運中心，會同台中市動物保護防疫處防疫人員打開嫌犯寄送包裹，幸該包裹未發現豬肉製品。

首日稽查計查扣越南加工肉製品2件，第四分局於20時13分，在台中市南屯區查獲越南製月餅3個，大雅分局於20時，在潭子區查獲越南肉鬆1罐，均已通報動物保護防疫處派員會同依法查扣送驗。

台中市政府警察局強調，將持續清查嫌犯販售之上中下游通路，有效阻斷可能感染非洲豬瘟風險，以維市民健康安全，並呼籲民眾勿購買不明來源肉製品，以共同堅守防疫陣線。