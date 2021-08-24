綠委邱志偉、許智傑、羅美玲今日於立院召開記者會表示，據衛福部2020年統計，自殺成為台灣青少年族群僅次於意外的第2大死因，對此呼籲教育部重新檢討現行三級預防輔導機制，改善專輔人員供需失衡的問題，強化台灣校園輔導安全網之量能。

邱志偉指出，根據近期監委「青少年自殺防治策略及作為等情案」調查報告指出，15至24歲自殺通報逐年上升，從2016的4365人次至2020年的10659人次已增加超過2.5倍。

邱志偉說，2020年該人口群通報人次已占所有通報人口群中的26.4％，各級學校通報學生自傷人次更呈現倍數增加，從2016年1029人上升至2020年的8625人，成長超過8倍，顯示我國青少年自殺、自傷率之嚴重程度已不容忽視。

邱志偉表示，根據教育部統計，高中接受介入性輔導需求人次，從107學年至108學年增加3.6萬人次。許多大學諮商中心都有反應，即便以聘任符合規定數目的諮商師，但仍供不應求。

邱志偉指出，雖然教育部今年起已將專輔人員待遇調升，但截至今年6月止，人員缺額仍有174人，還比去年140人多。建議教育部能調整學生諮輔中心位階，修法《學生輔導法》將諮輔中心提升為正式機關。

許智傑指出，許多青少年困於現在網路霸凌的問題，常常在網路上，被酸民留言嘲諷，就導致情緒不佳，甚至出現自殺、自殘的想法，強化心理輔導已是當務之急，刻不容緩。

羅美玲表示，學生專職輔導人員的配置比例，大專是1比1200，高中職以下是1比55班，這樣是否足夠？自己近期也接過好幾個案外籍生自殺案例，這些學生在學校，很多沒有接受心理輔導，即便有，也要等上3個禮拜到1個月才能排到，這些都是要再做檢討的地方。

邱志偉指出，針對台灣青少年自殺、自傷的人數逐年上升，讓人對年輕生命的喪失感到惋惜及傷痛，政府要嚴肅檢視現行三級預防輔導機制，是否真的達成預期效益，層層接住學生的心理安全，教育部強化校園心理安全網，優化三級心理輔導機制已迫在眉睫。