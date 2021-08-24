安克生醫(4188)旗下智慧醫材「安克甲狀偵」，近日打入包括智利、巴西在內的中南美洲，全球業務拓展累計已逾20國。另外，研發上市的甲狀腺超音波AI輔助偵測智慧醫材，今年7月再新增西班牙語、葡萄牙語等版本，有利於打進中美洲、南美洲與西班牙等西葡語系市場。

安克生醫指出，安克甲狀偵已獲美國大陸、中國、歐盟、台灣上市許可，並持續與多國當地權威醫師、專業機構進行國際臨床合作。安克生醫李伊俐總經理表示，國際臨床合作方面，是在既有的檢測下，透過當地專業權威醫師的使用，及不同國家的臨床診斷指引（Multi-international Guildlines），進一步開發新的臨床應用和檢測方法，甚至作為臨床醫學上的教學工具，提供醫師與醫學生最大的協助；包括西班牙、香港理工大學在內均已有成果完成，共計撰寫成23篇論文發表於國際知名期刊，並於10多場國內外醫學大會中發表。

安克生醫公司另一智慧醫材：呼吸中止症檢測系統「安克呼止偵」，持續與美國三大睡眠中心－史丹佛睡眠中心進行國際臨床合作，成果日前已於美國聯合專業睡眠學會(APSS)年會發表成果論文；近期也與擁有7000多萬人口的泰國，簽訂定獨家經銷合約，正進行當地取證，後續將持續積極的與歐洲、東南亞各國進行接洽。

安克生醫與美國三大睡眠中心-史丹佛睡眠中心正進行國際臨床合作，成果日前已於美國聯合專業睡眠學會(APSS)年會發表成果論文，預計於2022年世界睡眠大會(World Sleep 2022)發表第二篇成果論文。

李伊俐總經理表示，安克呼止偵透過長期深耕，包括國外參展、論文期刊發表，已打開國際知名度，近日獲德國媒體進行報導介紹，年底11月也將參展位於德國的全球最大醫療器材展'2021 Medica，以及12月北美放射學會RSNA，樂觀看待全球市場的開拓。