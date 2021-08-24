善於使用多彩顏色策略的蘋果（Apple），每一代iPhone推出之際，都會在「機身顏色」上略作文章，爲使用者帶來一些新意。而每每蘋果推出新iPhone顏色，不僅都會製造話題，更都創下銷售佳績，令人不由得深感佩服。那麼究竟今年蘋果可能推出哪些新顏色呢？

關於iPhone 13的全新機身顏色，先前曾傳出過愛馬仕橘、綠色、粉紅色等消息，不過最終都已被證實是假消息。當前比較可靠的說法是，今年蘋果有機會針對iPhone 13 Pro推出消光黑（或說霧面黑）的款式；而除了消光黑之外，近期還曝光了疑似「玫瑰金」新款）（也有說法稱為之為「日落金」（sunset gold）)，看起來比iPhone 6s那一代首度推出的玫瑰金（Rose Gold）款式更具質感。若是真的推出，令人好奇他的市場吸引力會有多高！

根據網友 Majin Bu 在 Twitter 分享，可以看出他所分享的玫瑰金樣機，顏色比 iPhone 11 Pro的金色更為粉嫩，在金屬質感上透露出頗為內斂的層次，看了令人印象深刻。從曝光的機種搭載三顆主鏡頭來看，屬於iPhone 13 Pro（暫定名稱）系列的可能性更高。

Based on what was sent to me today #Apple has developed a Rose Gold colored iPhone unit probably a variant discadred or planned for the future. Unfortunately I have no more information about it pic.twitter.com/ORvZ3eJ2aA — Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 19 2021

當前已經相當接近蘋果即將發表iPhone 13系列的時間點，關於新iPhone的討論話題也越來越熱。除了先前曾傳出蘋果有機會在九月第三週發表之外，Wedbush分析師也再度預測因為iPad Pro已經來到2TB容量，他預測蘋果有望在iPhone 13系列中推出1TB容量。之前在iPhone 12系列中最高容量的512GB專屬於iPhone 12 Pro系列，因此可以預測，如果蘋果今年度推出1TB容量的選擇，預計很有可能是專屬高階機種的選項。

除了iPhone 13系列之外，近期也傳出包含Apple Watch Series 7、第三代AirPods、改變機身設計的iPad mini 6，還有入門款第9代iPad等，都有機會在近期正式發表。可以見得蘋果在下半年還有多款新品都在規劃中，且未正式揭曉。果粉們可以好好期待接下來一段日子，蘋果新品將有望持續佔領你的視線，成為日常討論話題的焦點之一。

針對蘋果今年秋季的發表會，日前Digitimes曾預測蘋果今年的策略不同於去年（9、10、11月各辦一場發表會），而可能在9月份舉辦多場發表會，原因不外乎就是還沒有發表的新品太多了，需要陸續介紹他們出場。對此，9to5mac 網站評論，雖然不是不可能（impossible）發生，但是實際發生的可能性不高（unlikely）。因如果蘋果密集舉辦發表會，每一個新品被討論、被挖掘的篇幅與空間就互相擠壓，對於蘋果新品來說，並非好事；且過去也沒有往例可循（蘋果在一個月內多場發表會）。

無論如何，外界對於蘋果秋季發表會的期待是無庸置疑。若是蘋果打算在9月舉辦新品發表會，在疫情挑戰下，以線上形式舉辦的發表會最遲會在一週前發出邀請函預告，屆時一連串iPhone新品預購與上市的時間點，都將進一步底定，安定果粉們等候的心！