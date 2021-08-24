睽違3個多月，比特幣價格重返5萬美元大關，以太幣也再拉升至3千美元高檔，投資人信心谷底回升，也帶動台廠概念股回神、股價吐悶氣，24日紛紛翻紅，包括板卡一線廠微星（2377）大漲逾6％、技嘉（2376）目前上漲逾4％，另有麗臺（2465）、撼訊（6150）等漲幅都在2％以上。

加密貨幣市場近期出現兩大利多加持，繼日前Coinbase表示將購買5億美元的加密貨幣並納入資產負債表，且擬將獲利的10％投入加密貨幣資產組後，線上支付巨擘PayPal宣布，將在英國開放用戶購買、持有與出售加密貨幣服務，是該公司首度在美國以外地區推出加密貨幣交易，有助進一步推動主流市場採用加密貨幣。

法人看好，加密貨幣現價對挖礦業者來說仍有誘因，礦潮不會完全消退，先前因顯卡價格飆漲、造成排擠效應的電競遊戲市場需求也將回流，因此，對下半年顯卡市況正面以待。