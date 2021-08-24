台中80多歲婦人遺失金項鍊，熱心員警協助地毯式搜尋，在老婦在一名故友住處的地上尋獲。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

台中1名80多歲婦人日前到銀樓維修金項鍊扣頭，老闆修復後交還，不料老婦返家之後，驚覺脖子上的金項鍊不翼而飛。警方偕同銀樓調閱監視器，確認老婦確實取走項鍊，但卻想不起在何處遺失。熱心員警陪同老婦沿路步行地毯式尋找，在一名故友住處的地上尋獲金項鍊。

大雅分局潭北派出所警員徐瑋成、鄭郁儒22日中午巡邏時，接獲轄內銀樓來電，稱有老嫗需警方協助。徐、鄭到場了解，為八旬游姓老婦帶著觀音佛祖金項鍊至銀樓維修扣頭，回到家後卻發現脖子上的金項鍊不見了。

老婦重回到銀樓找尋，銀樓老闆熱心為其調閱店內監視器，畫面顯示老闆將項鍊交給阿嬤戴上後離去，但老婦卻始終想不起來項鍊會掉在哪裡。

警方見老婦心急如焚，決定陪她「走」回家，以步巡方式地毯式搜尋路上金項鍊可能遺落之處。就在經過一處空地時，老婦表示剛才經過這裡，忽然想起多年前這裡還是一棟好友的房子，回憶湧上心頭，便走進空地晃晃看看才再返家。

女警鄭郁儒聞後，直覺感到項鍊可能便在此處，立即發揮女生的細心，進入空地開始仔細搜索，果不其然在一部汽車旁的碎石地上發現了金項鍊蹤影。

「底加啦！」女警鄭郁儒興奮地說，阿嬤見到項鍊喜極而泣，對警方能夠幫忙找回觀音佛祖金項鍊表示萬分感謝，並頻頻向警方說「真的歹勢啦！金感謝！」

潭北所長廖敏男表示，轄內高齡長者眾多，本所員警若遇到與長者有關的報案，都會特別耐心協助，安撫老人家焦急心情的同時，也設身處地以長者的角度思考，總是能讓老人家感到窩心並順利解決問題。