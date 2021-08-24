想買純蜂蜜別再相信「不純砍頭」，食藥署祭出蜂蜜標示新制，明訂加糖的蜂蜜須如實標示，蜂蜜含量不到60%者須標蜂蜜口味，一滴蜂蜜都沒加的糖漿則禁標蜂蜜，最快112年7月上路。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午預告「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」草案，明訂只有100%純蜂蜜者，才可標示為「蜂蜜」、「100%蜂蜜」或「純蜂蜜」，凡是有加糖或其他添加物者，一律都要標示。

食藥署食品組科長李婉媜接受中央社記者電訪時表示，健康意識抬頭，愈來愈多民眾偏好以蜂蜜取代糖，但目前市售蜂蜜產品、蜂蜜添加製品在標示上缺乏統一規定，食藥署邀集專家、業者耗時約半年討論，擬訂出標示規定。

依照草案，未來蜂蜜含量達60%以上的產品，都必須在品名上標示添加物，例如添加糖漿者須標示「加糖蜂蜜」；添加蜂膠等其他風味或其他原料者，品名須標示「調製蜂蜜」或「含○○蜂蜜」。

至於蜂蜜含量未達60%的產品，若品名要使用「蜂蜜」或「蜜」字樣，只能標示「蜂蜜口味」或「蜂蜜風味」。

李婉媜指出，前述產品都必須依蜂蜜含量多寡，依序標示蜂蜜原料的原產地；另外，針對一滴蜂蜜都沒加的包裝糖漿產品，品名不得標示「蜂蜜」或「蜜」字樣。

李婉媜表示，這項草案即起將展開60天預告期，蒐集各界意見，新規定預計於民國112年7月1日實施，屆時生產的產品均須依新規定辦理，未依規定標示者可依「食安法」開罰新台幣3萬至300萬元；標示不實者可罰4萬到400萬元。（編輯：陳政偉）1100824