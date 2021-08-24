花蓮縣豐濱鄉鄰近花蓮知名觀光景點親不知子海上古道的山壁不明原因起火燃燒，起火點地勢高，消防人員已向空勤申請直升機前往協助灌救。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉鄰近花蓮知名觀光景點親不知子海上古道的山壁不明原因起火燃燒。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉知名景點「親不知子海上古道」上方山壁，今早被發現有直徑10公分大的虎頭蜂窩，消防局獲報前往用火燒清除，疑因海風將火苗吹向山壁上的樹木，火勢快速延燒，火舌不斷竄出，所幸第一時間已疏散遊客及賣店人員，無人傷亡，空勤總隊也出動直升機灌救，初估燃燒約3公頃。

舊台11線「新機隧道」外留有過去原住民沿著山壁攀爬、行走的古道，豐濱鄉公所2018年將其打造成「親不知子海上古道」，透明的玻璃天空步道吸引不少遊客，連天后蔡依林也曾到訪。

花蓮縣消防局第二大隊今上午9點50分接獲通報，指出「親不知子海上古道」上的山壁起火燃燒，趕緊派員前往滅火，現場海風助長火苗，火勢迅速蔓延，火舌猛烈竄出，加上起火位置地勢高，消防水車水柱觸及不到，協請空勤出動直升機支援灌救後，火勢很快地被控制。

消防局二大隊表示，出動消防車及地面人員前往灌救，初步將靠近產業道路的山壁火勢控制，但位於上方山坡的火勢尚未完全熄滅，因此由空勤總隊支援直升機在大農大富森林公園、秀姑巒溪出海口取水，再到火場上方灑水灌救。

豐濱鄉長江莉婷表示，今早正準備開園，現場工作人員照例巡視園區，發現新機隧道南口上方有1顆直徑約10公分大的虎頭蜂窩，為了遊客安全，通報請求消防局支援，用火去燒蜂窩，疑因現場海風很大，火苗不慎點燃樹木，以致火勢延燒，經灌救，目前已緩和，只剩北洞口還有些零星殘火。

江莉婷說，起火後，20多位入園遊客及隧道口的賣店人員已在第一時間緊急疏散，幸虧沒有人員受傷，並緊急關閉園區。由於該處山壁屬風化石，消防隊員在灌救時，不時有落石從上方落下，鄉公所會再審慎評估該處的安全性，確認穩定後才會重新開園。