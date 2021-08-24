花蓮縣豐濱鄉知名景點「親不知子海上古道」上方山壁，今早被發現有直徑10公分大的虎頭蜂窩，消防局獲報前往用火燒清除，疑因海風將火苗吹向山壁上的樹木，火勢快速延燒，火舌不斷竄出，所幸第一時間已疏散遊客及賣店人員，無人傷亡，空勤總隊也出動直升機灌救，初估燃燒約3公頃。
舊台11線「新機隧道」外留有過去原住民沿著山壁攀爬、行走的古道，豐濱鄉公所2018年將其打造成「親不知子海上古道」，透明的玻璃天空步道吸引不少遊客，連天后蔡依林也曾到訪。
花蓮縣消防局第二大隊今上午9點50分接獲通報，指出「親不知子海上古道」上的山壁起火燃燒，趕緊派員前往滅火，現場海風助長火苗，火勢迅速蔓延，火舌猛烈竄出，加上起火位置地勢高，消防水車水柱觸及不到，協請空勤出動直升機支援灌救後，火勢很快地被控制。
消防局二大隊表示，出動消防車及地面人員前往灌救，初步將靠近產業道路的山壁火勢控制，但位於上方山坡的火勢尚未完全熄滅，因此由空勤總隊支援直升機在大農大富森林公園、秀姑巒溪出海口取水，再到火場上方灑水灌救。
豐濱鄉長江莉婷表示，今早正準備開園，現場工作人員照例巡視園區，發現新機隧道南口上方有1顆直徑約10公分大的虎頭蜂窩，為了遊客安全，通報請求消防局支援，用火去燒蜂窩，疑因現場海風很大，火苗不慎點燃樹木，以致火勢延燒，經灌救，目前已緩和，只剩北洞口還有些零星殘火。
江莉婷說，起火後，20多位入園遊客及隧道口的賣店人員已在第一時間緊急疏散，幸虧沒有人員受傷，並緊急關閉園區。由於該處山壁屬風化石，消防隊員在灌救時，不時有落石從上方落下，鄉公所會再審慎評估該處的安全性，確認穩定後才會重新開園。
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