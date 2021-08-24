台南市高中、國中小校長遴選在議壇引發爭議，市議員許又仁質疑行政權過度介入，提案推動將現行的校長遴選要點提升法源位階，由議會制定自治條例，但受到市府及部分校長的抵制，雙方動作不斷。不過，近日此案峰迴路轉，市府釋出善意指派副市長戴謙、教育局長鄭新輝，在議長郭信良的主持下與許協調，雙方達成共識各退一步，由教育局訂定「自治規則」送議會查照，預計明年校長遴選作業開始前完成法規訂定程序，相關爭議暫告落幕。

許又仁指出，台南市校長遴選辦法10年來年年更改條文，迄今仍然未能形成一個穩定的制度。像今年5月中辦理校長遴選時，教育局臨時變更志願序要求國中校長填寫數量提高到25所，卻善化國中校長仍出缺，教育局雖指派優秀代理校長，但明年度仍須辦理善中校長遴選。

許又仁認為，校長遴選規定應求法制上的穩定，最好法源位階較高，如果放任教育局有權臨時修訂變動，並非教育之福，因此他才提案由議會立法制定校長遴選自治條例，以避免行政權過度介入。

許又仁表示，根據南市議會議事規則，議員提案制定市法規，除提案人外，要有至少1／5的議員，也就是至少12名議員連署才能成案；其中，高中校長遴選自治條例已有14名議員連署，國中小校長遴選自治條例有15人連署，上周五原已送入議會法規委員會完成提案，希望趕在9月初的臨時會排入議程審查，但市府23日下午緊急指派戴謙、鄭新輝與他協調後，雙方達成共識，改由教育局訂定「自治規則」，送議會查照。

許又仁強調，推動校長遴選從行政規則提升為自治條例，立法初衷就是要求教育局依法行政，不要過度干涉遴選過程，破壞家長、教師及校長參與的民主機制，並接受議會的監督。市府同意就校長遴選制度訂定「自治規則」送議會查照，也是朝著此一目標前進；更何況，以自治規則規範校長遴選並不是沒有前例，基隆市的國中小校長遴選辦法即是自治規則。

教育局表示，南市高中與國中小校長遴選要點，係依中央法規授權地方教育主管機關訂定，以作為實務運作的依據，依行政程序法的規定較適合以行政規則訂之，因此南市高中與國中小校長遴選以要點訂之並無不妥，且已行之多年，若有修訂也一定會邀集相關人員循民主程序公開討論決定，因此已是相當穩定且普遍受校長信任的遴選制度，一旦貿然調整為自治條例位階，不僅容易引發校長疑慮，也不易適時因應中央法規修訂與遴選需要修改。

不過，經市府教育局與許又仁溝通後，日前已達成共識，教育局也同意在不影響目前穩定的校長遴選運作方式、維持可及時因應中央法規修訂及適切回應校長遴選需求的原則下，將遴選要點改訂為自治規則，以化解校長疑慮，讓校長可以安心辦學，預計在111年校長遴選作業開始前完成法規訂定程序。