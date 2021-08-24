9月1日即將開學，但卻還有許多老師還沒能打到疫苗，國民黨立委林為洲要求行政院必須確保教師有疫苗選擇權，不得變相逼迫教師施打高端。他也主張政府應扛起責任除現有快篩試劑的補助外，也應全額負擔PCR的費用，不該讓教師獨自面對。

林為洲指出，教育部公布的110學年度防疫管理指引中，對於接種第1劑疫苗未滿14日或尚未接種疫苗的教職員工，在開學後須提供3日內快篩或PCR陰性證明。林認為，今天無法接種疫苗並非他們所願，政府應扛起職責，除現有快篩試劑的補助外，也應全額負擔PCR的費用，不該讓教師獨自面對。

林為洲表示，截至8月16日，包含高中以下、幼兒園、課照中心教職員的學校造冊人數為37萬3696人，已有32萬7991人接種第一劑疫苗，補習班工作人員造冊人數為7萬3637人，疫苗接種人數則為6萬0196人。換算下來，還有5萬9146名教師及教育相關工作人員仍在苦等疫苗。

林為洲說，目前國際疫苗稀缺，政府購買的疫苗到貨時程宛如陳時中的獨角戲，千篇一律的「努力爭取」，任由人民猜測和揣摩。民間企業及團體購買的BNT則預計要九月中才能來台，在疫苗荒之際，高端已成第六輪疫苗接種的主力，未施打疫苗的教師恐別無選擇，被迫獻出手臂。

林為洲批評，校園的防疫措施在教師疫苗施打率慢半拍的情況下，恐成防疫隱憂，對比蘇貞昌日前拍胸鋪保證，開學前一定讓所有教師施打疫苗的言論，如今看來，承諾隨波逐流，即使眾人撻伐，院長也是避重就輕。