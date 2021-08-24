電腦斷層掃瞄影像顯示廖姓老翁肋骨斷裂、錯位。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院胸腔外科主任吳政元採用肋骨專用鈦合金骨板為廖先生固定骨折、錯位肋骨，避免疼痛。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

94歲廖姓老翁浴室跌倒造成左側肋骨骨折，血胸讓左側體表顯現大片淤血。術後以引流管將胸腔積血排出。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中94歲廖姓老翁日前在浴室滑倒，緊急送台中慈濟醫院急診。胸腔外科主任吳政元會診發現，老翁左側背後肋骨有四處斷裂，若採用保守療法，病人會因持續疼痛，生活品質低落。家屬討論後決定施行肋骨骨板手術固定，順利解除老翁疼痛，住院一周後出院，恢復正常生活。

吳政元主任表示，高齡長輩常見因跌倒造成肋骨骨折，由於肋骨會自行癒合，多半採用保守療法，以止痛方式等待肋骨癒合。不過，因為肋骨旁伴有神經，肋骨骨折相當疼痛，有時服用止痛藥未必緩解疼痛。

吳政元臨床常見長輩因移動、咳嗽等，造成骨折處移動，刺激神經而劇烈疼痛，因而不敢動、不敢咳，導致痰液累積肺部，造成肺炎甚至呼吸衰竭必須住院插管使用呼吸器治療。他指出，也有好不容易肋骨癒合，卻因癒合位置不佳導致慢性疼痛，生活品質不佳，「長輩肋骨骨折，幾乎是漫長的折磨」。

廖翁狀況特別嚴重，肋骨已經斷裂、錯位及碎片存留，且位置在背部，即使住院躺床都很不舒服，止痛藥亦無法改善。麻醉科評估認為老先生身體狀況可接受麻醉與手術，家屬討論後採用肋骨專用鈦合金骨板固定手術，固定肋骨骨折部位。

廖翁手術後，肋骨骨折症狀減輕許多，也不會因疼痛不敢咳嗽或下床。住院一周，影像檢查確認廖翁肋骨恢復不錯，即出院返家。兩次回診追蹤，廖翁肋骨固定得很好，也沒有其他問題，生活恢復正常。

吳政元表示，肋骨專用鈦合金骨板是近幾年發展出來符合肋骨曲度的專用骨材，是肋骨骨折病人保守治療外的另一項治療選擇。

吳政元指出，肋骨骨折常令人疼痛難忍，若骨折部位碎裂、移位，亦常會合併氣胸、血胸等問題；而多根肋骨骨折造成「連枷胸」的病人常因胸廓不穩定，會出現呼吸困難、缺氧、呼吸衰竭等症狀，需要置入氣管內管，即俗稱的插管，並在加護病房長期使用呼吸器治療；

吳政元說，若採取肋骨骨折固定手術，也可以同步用胸腔內視鏡處理氣、血胸問題，不但可大幅降低病人疼痛及相關肺炎、呼吸衰竭等併發症，亦可及早脫離呼吸器提早下床活動，縮短住院天數，早日恢復健康。

吳政元提醒，老人在浴室滑倒很常見，而且很容易造成肋骨骨折，甚至因嚴重併發症導致死亡。吳主任建議有長輩的家庭可以尋求長照專門機構協助改裝浴室，維護長輩安全，避免意外發生。