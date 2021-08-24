天王劉德華出道40年跨足歌唱和戲劇領域，不僅是歌王更是影帝，幾乎是票房保證，然而他過去和「台灣第一名模」林志玲曾合作主演電影《天機·富春山居圖》，卻可以說是大翻車，當時的評價甚至落到3分以下，被貼上「爛片」標籤，對此，劉德華也為自己的選片眼光道歉。

儘管《天機·富春山居圖》有劉德華和林志玲2大咖合作，超強組合吸引不少人進到電影院，但不知所云的劇情中就無法拯救票房，當時還被評為「刷新爛片底線」，豆瓣評價只有3分，連IMDb也只剩2.2分，讓不少影迷狠批這根本是浪費了華麗的演員陣容。

《天機·富春山居圖》不被影迷喜好。(圖/翻攝自微博)

《天機·富春山居圖》講述元代名畫《富春山居圖》合璧展出，國際特工肖錦漢（劉德華飾）必須暗中執行「孫子兵法」計劃，為了保護寶物展開的一連串冒險過程，然而電影元素混亂，想表達的太多卻四不像，融合了動作、恐怖還有虐戀，讓人看完滿頭問號。

對此，劉德華也公開道歉，坦承自己在接戲時沒有想太多，「以為什麼片到我手上都會變好。」認了自己選片眼光有問題，事實上，過去劉德華確實幾乎是票房保證，然而同戲搭檔林志玲卻被封為「票房毒藥」，也讓外界認為林志玲的演技多少影響到了這部片的品質。