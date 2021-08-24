台中市府24日甫宣布，視聽歌唱場所、電子遊戲場、三溫暖等維持暫停營業至9月6日，配合中央作滾動式檢討，但因疫情暫停數月KTV業者「凍未條」了，下午將在台灣大道的KTV旗艦店抗議，哀嘆店家無法營生，還有其他的店陸續送安寧病房，隨時會關門陣亡，對此，市府也表達關切，中央二級警戒調降，視聽歌唱場所未列在解封行業，防疫優先。各地方政府配合中央不能「反時中」。

台中市府今日在市政會議專案報告「疫情警戒維持二級管制作為調整」，但旅宿業附屬歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及三溫暖等維持暫停營業。

以「合法的KTV業者為員工生計請命」為名的KTV業者，下午將出面表達抗議，業者抨擊，大家同島一命，但是最後他們卻是被犧牲者，政府可能考慮今年都不讓開店了，何時開店又遙遙無期。

業者不滿，疫情現在比較緩和，已經開放大部分的場所可以正常營業，但中央流行疫情中心指揮官陳時中說，「不排除我們會關店到年底」，中央已準備下個月開發振興券，他們生意都不能做，憂心員工生計，誰替他們發聲。

中央全國二級警戒調降，現階段視聽歌唱場所尚未列在解封行業，仍暫停營業，地方政府表示，配合中央流行疫情中心指示，再做滾動式調解。

盧秀燕今日主持市政會議時表示，市府經過防疫會議及各局處滾動式檢討後，部分場域微解封，但她強調大家沒有鬆懈的本錢，仍請全民配合落實防疫。