刑警黃臺明涉嫌收受賄賂，包庇賭場不舉發，遭依貪汙罪起訴，台北市政府並依法將他停職。黃員自認清白，停職已嚴重影響家計，提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為，依《警察人員人事條例》規定，警察只要「涉嫌犯貪汙罪」且「經提起公訴」，權責機關只能核布停職，沒有裁量權限，因此判黃員敗訴，可上訴。

檢方起訴指控，黃臺明在任職萬華分局偵查小隊長期間，負責查緝賭博、色情、毒品及幫派等犯罪，2017年間卻涉嫌透過白手套向2家賭場業者收賄，每場次收取1萬元或3000元，同意包庇賭場不取締，不法所得總共約21萬元。

案件偵查期間，黃臺明一度被羈押近2個月，羈押期間遭北市府核布停職，交保後又復職。新北地檢署去年7月15日起訴黃，北市府再於同年9月17日核布停職，黃不服，提起行政訴訟救濟。

黃臺明主張他是無辜的，反而是賭場業者在偵查期間的陳述前後不一，檢察官證據採認及適用法令有諸多錯誤。他雖然被起訴，但在判刑確定前應受無罪推定，北市府卻對他直接作成停職處分，未給予他陳述意見的機會，處分應屬違法。

黃臺明強調，他從警多年，屢次破獲重大刑案而受表揚，可見他注重自身清譽，卻被他人誣陷無端纏訟數年，停職後只能受領微薄俸給，又因公務人員身分不得兼職，家庭生計陷入重大危機，就算之後獲判無罪，也已造成重大損害，故請求撤銷停職處分。

北高行認為，依《警察人員人事條例》規定，警察涉嫌犯貪汙罪案件，經檢察官提起公訴，在第一審判決前，權責機關即應予以停職處分，並無其他裁量權限；涉犯貪汙罪遭起訴的警察若繼續行駛警察職權，也難獲社會認同與信任，損及政府威信至大，該規定也不違反比例原則。

至於黃員主張北市府未給予他陳述的機會，但北高行指出，本件適用的停職規定，只有「涉嫌犯貪汙罪」且「經提起公訴」，黃員的情況已符合這2項要件，就算事件聽取他的意見，也無任何實益，因此判黃員敗訴。

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