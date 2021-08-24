路透社援引一份文件以及知情者的話報導說，美國證券交易委員會(SEC)開始向尋求在紐約上市的中國公司發布新的披露要求，這是加強投資者對涉中資公司的風險意識努力的一部分。

美國之音引述路透社23日獨家報導，一些中國公司現在已經開始從美國證交會收到詳細的指示，要他們加強披露首次公開募股(IPO)時有關利用被稱為「可變利益實體」(VIE)的離岸架構的訊息以及中國當局干預公司運行對投資者的影響和風險。

上個月，美國證交會主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)曾要求中國公司在美「暫停」首次公開募股，並在這些問題上尋求更大的透明度。在證交會宣佈凍結後，中資公司在美上市活動戛然而止。2020年1至7月，中國公司曾利用美國股市的飆升而在美國上市，金額達到了創紀錄的128億美元。

路透披露這封證交會的信函寫道：「請描述這類公司架構，如何可能影響投資者及其投資價值，包括合同安排的有效性如何，及為何可能不如直接擁有，以及該公司執行安排條款時可能會產生重大成本。」

根據這份信函，證交會還要求中國公司披露「投資者可能永遠也不會直接擁有該中國營業公司的股本利益」。很多中國公司的VIE在開曼群島等避稅港註冊。詹斯勒已表示，在資金如何通過這些實體流動的問題上，存在太多的問題。

這封信申明：「在形容某VIE的活動或功能時，不得使用『我們』或『我們的』這類措辭。」

路透社說，美國證券交易委員會的發言人暫時沒有對置評請求作出回應。

消息人士對路透社說，證交會還列出了與中國監管部門干涉公司數據安全政策有關的風險披露要求。上個月，就在滴滴全球股份公司在美國隆重首次公開募股的幾天後，中國監管部門勒令這家汽車共享巨頭停止新用戶註冊，隨後中國當局對技術和私人教育輔導公司展開了打壓行動。

證交會還要求一些公司就他們向美國監管部門做會計信息披露時未能符合《外國公司問責法案》的情況披露更多信息。到目前為止，中國一直拒絕讓美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）審議在美上市的中國公司的審計報告。

這是美國監管部門針對中資公司採取的最新舉措。多年來，這些中國公司由創始人嚴密控制，不願意接受美國的審計標準，並拒絕改進公司治理，讓華爾街感到懊惱。

證交會還面臨壓力，要最後敲定將不符合美國審計要求的中國公司摘牌的規則。