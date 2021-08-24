台中67歲羅姓婦人1年前因為胸悶及呼吸困難至豐原醫院求診，發現末期肺癌合併惡性肋膜積水，同時有骨轉移引起腰痛與下肢無力，造成無法行走。經第二代標靶藥物治療後，病人呼吸困難及下肢無力的現象大幅改善，恢復日常生活能力，，擁有1年多良好生活品質。

今年4月羅婦再度雙腳無力，檢查後發現脊椎轉移復發，肋膜積水變嚴重，經抽取肋膜積水，再次基因檢測出T790M突變，適合使用第三代TKI標靶藥物。治療1個月後上述症狀改善，抽血檢查顯示，腫瘤指標也降至正常範圍。

豐原醫院胸腔內科邱振峰主任表示，癌症已連續39年蟬聯十大死因之冠，肺癌死亡率更高居所有癌症的第一位，其中又以肺腺癌為大宗。肺腺癌早期無明顯症狀，被診斷時多晚期，不抽菸女性比例高，而且有年輕化現象

邱振峰指出，肺腺癌已成為台灣女性最常見的肺癌種類，其中約5成肺腺癌患者屬於EGFR突變，適用EGFR-TKI標靶藥物治療。

邱振峰說明，第一、二代EGFR標靶藥物治療成效良好，但大約1年多後，大部分患者可能出現抗藥性，原標靶藥物失效，腫瘤出現新突變，如果能再做一次切片，有機會發現新的突變基因，其中最常見的突變是T790M，適用第三代EGFR-TKI標靶藥物。

第三代標靶藥物對於T790M基因突變治療效果顯著，約有60％以上的反應率，平均能再延長9至10個月以上的無疾病惡化時間，而且第三代標靶藥物副作用較少，是肺腺癌治療的新突破。

但是相對於早期肺癌較高的治療存活率，邱振峰主任建議，對於有肺癌家族史或長期抽菸的高危險群，宜定期接受低劑量胸部電腦斷層檢查，以利發現早期肺癌，避免有症狀發生時變成治療較棘手的晚期肺癌。