孫儷搭檔趙又廷的新戲《理想之城》正在熱播中，孫儷有別於以往霸氣的角色，這回在劇中則是飾演建築造價師，是職場背鍋的小蝦米，同時，孫儷也在劇中大玩角色扮演，她就頂著濃妝、辣穿短版上衣扮小丑女，孫儷大秀蠻腰零贅肉，纖細身材讓網看傻眼。

孫儷為新戲扮cos小丑女亮相，她頂著濃妝、頭綁雙馬尾，穿短版上衣和皮外套登場，孫儷肩上還扛著玩具槍，扮成小丑女相當成功，就像從漫畫走出來的人物，最吸睛的莫過於，孫儷大方解放蠻腰，小腹平坦、身材沒有一絲贅肉，孫儷38歲的好身材相當不科學。

孫儷事後也曬出小丑女的劇照，並發文：「要發展創新，所有人都需要跟上腳步！堅持理想的道路從來都不是一帆風順的」，孫儷還自稱是「鈕祜祿筱」(鈕祜祿•甄嬛與此劇稱呼結合)，積極為新戲宣傳，網友也紛紛給予好評：「太帥了！」、「身材太好了 平時都看不到」、「又被娘娘驚艷到了」。

孫儷解放蠻腰，小腹平坦、身材沒有一絲贅肉。（圖／取材自小儷同事說微博）

除了角色扮演，孫儷和飾演建築公司菁英的趙又廷，也有不少職場劇情和感情戲，還有網友到鄧超微博PO出孫儷和趙又廷親密戲的劇照，還釣出鄧超直呼：「怎麼都不戴口罩」，引發網狂虧鄧超吃醋了，夫妻好感情更是羨煞眾人。

孫儷是著名的演技派代表。（圖／本報系資料照片）

孫儷近年陸續以《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等戲，再創事業高峰，這回推出《理想之城》是否能掀起話題，也引發外界關注。