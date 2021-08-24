威力彩昨(23日)開獎，有網友發現開獎號碼中的8及23與已故NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的冥誕8月23日相符，並且其他號碼還對應了他生涯的7個重要數字，直呼「是不是Kobe顯靈？」，該名網友的發言被轉傳到PTT後慘遭網友抨擊，紛紛表示太牽強，身為老大迷都想噓爆。

威力彩頭獎23日晚間開出，第一區獎號分別為08、09、19、23、24、35。，第二區01。開獎號碼出爐後，網路上有人討論「是不是Kobe顯靈？」，因為威力彩的頭獎號碼竟與Kobe有諸多關聯。

包括Kobe的生日是8月23日，對應數字08、23，他球衣背號是24號，對應數字24，在2019年被提名入選名人堂，對應數字19，曾9次入選年度防守第一隊，對應數字9，35歲時阿基里斯腱斷裂，對應數字35，以及Kobe在1月過世，對應數字1。

該名網友的發文被轉傳到PTT後，慘遭網友砲轟「有夠牽強，要找完全無關的數字可能還比較難」、「身為老大迷都想噓爆」、「又再靠老大蹭流量」、「這就是標準的先射箭再畫靶」、「35那個也太硬要」、「所以三峽那位中的是Kobe鐵粉囉」。