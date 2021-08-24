「台灣市博會-好市抵家」中彰投館特展今日(二)開幕，特展以線上直播活動為主，介紹「線上菜市仔．夜市仔」特色市集、攤位及限時優惠組，線上傳送新鮮食材及人情味。

這次活動在全台共9個場館同時開展，分佈在台北市南門市場、新北市府中捷運站3號出口前廣場、桃園市新永和(中繼)市場、臺中火車站舊站前廣場、嘉義火車站左側廣場(願景館前)、臺南市西門淺草青春新天地1樓、高雄市棧貳庫陸側廣場、花蓮市東大門夜市太平洋廣場及彰化市武德殿前廣場，除幫市集及攤商打開知名度外，也希望讓傳統市場進行轉型，改變民眾逛菜市場習慣。

而中彰投館設計理念，主要在宣傳「傳統市場 生活的百寶箱」，使用台灣意象的花磚，介紹遭祝融之後重建升級的彰化華陽市場，讓人看到動線規劃、環境衛生疫情期間皆大大升級。

中部辦公室副主任林春菊表示，「市集新生活」策略從硬體的基礎環境改造、衛生安全升級、導入品牌設計概念，到「線上菜市仔·夜市仔」線上買菜網，透過公私協力，讓傳統市場升級為市場2.0，使台灣傳統民生文化得以蛻變並呈現嶄新面貌。