在台積電投資120億美元於亞利桑那州興建晶圓廠後，為深化台灣與美國亞利桑那州產業合作，經濟部台美產業合作推動辦公室（TUSA）與亞利桑那州大鳳凰城經濟發展促進會（GPEC）今日(24)日簽署產業合作備忘錄(MOU)，雙方將在半導體、醫療器材產業、先進製造進行合作，開發與製造下世代微電子產品，並媒合戰略夥伴。

備忘錄是在「2021台灣-美國亞利桑那州產業合作與商機論壇」上，由TUSA執行長蘇孟宗與GPEC 總裁暨執行長Chris Camacho共同簽署，經濟部工業局副局長楊志清、亞利桑那州商務廳長Sandra Watson等共同見證。

楊志清表示，台灣是半導體重鎮，囊括世界逾五分之一的晶片製造產能。隨著電子產品需求增加，晶片需求亦攀升，結合台灣與亞利桑那州的電子實力，相信可以共同塑造未來產業版圖。

在醫療合作部分，楊進一步說明，台灣是防疫產品，包括口罩、防護衣、防護面罩、呼吸器及體溫掃描裝置的重要生產國，也運用大數據、臉部辨識、遠地監控與醫療物聯網來對抗疫情，顯示台灣與亞利桑那州聯手發展醫療器材產業的優勢地位。

鳳凰城市長 Kate Gallego表示，鳳凰城與台北市已經建立姊妹市逾四十年，很高興台積電前來鳳凰城設廠。也歡迎台灣廠商前來鳳凰城，持續雙方友誼與強化商業關係。