北水局計畫理寶二水庫溢洪道溢流堰加高工程，期明年4月底前完工，增加寶二192萬立方公尺的蓄水空間。（羅浚濱攝）

新竹縣寶山鄉寶二水庫在今年持續乾旱時，蓄水量曾低到只剩2.6％，幸5月底開始連續梅雨，7月4日使寶二睽違378天後再次滿庫，近月來蓄水量多維持在滿水位的美景，因台積電在寶山擴廠後可預見用水量勢必大增，北水局已規畫辦理「寶二溢洪道溢流堰加高工程」，期明年4月底前能完工。

水公司三處區副處長謝東穎說，在寶二持續滿水位後，目前寶山淨水廠日供水達到33萬噸，確保竹科用水無虞，並能北送供應竹北和湖口地區民生用水，讓石門水庫的桃竹備援管線支援用水從20萬噸減至3萬噸，頭前溪隆恩堰也恢復正常供水20萬噸。

北水局副局長郭耀程認為，寶二水庫從5月30日到6月30日，從接近空庫到幾乎滿水位，這種豐愈豐、枯愈枯的降雨現象，在全球氣候暖化下將成常態，即使水庫滿水位也不能保證未來1年供水無虞，該局為此規畫寶二溢洪道溢流堰加高工程，因應新竹地區未來的用水需求。

郭耀程說，該工程不用開挖壩體，是直接把溢洪道溢流堰加高1.35米，將可增加寶二192萬立方公尺的蓄水空間，目前正由環保署審查環境差異分析，只有通過環差即可發包，希望明年4月底汎期前能完工。

新竹縣長楊文科和寶山鄉長邱坤桶等地方人士，建議在寶山和寶二水庫之間的北坑，利用該處山谷地形規畫興建「寶三」水庫，因應台積電寶山一、二期擴廠完成的用水需求。

郭耀程指蓋水庫對環境衝擊很大，不是水利署優先選項，目前在新竹沒有蓋水庫的規畫，辦理寶二溢洪道溢流堰加高工程經費3000萬元，淹沒面積僅增加6％，但所增加192立方公尺的蓄水空間，在持續進、出的供水量，應該會比蓋1座上百億的水庫還有效益。