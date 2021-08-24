孫協志（左起）、峮峮、許富凱、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、王仁甫錄製《飢餓遊戲》。（中視提供）

新科台語歌王的許富凱日前受邀擔任「第32屆傳藝金曲獎」活動宣傳大使，從未上過外景節目的他，特地獻出「第一次」給《飢餓遊戲》。許富凱以神秘嘉賓出場，大秀歌唱實力，讓主持群從歌曲中找線索。他透露以往不上外景其實是因怕舊疾復發，「我手骨折過，所以不太敢去玩遊戲，且遊戲類節目我不太擅長，加上公司也擔心，所以基本上都沒接」。相比棚內錄影，許富凱很佩服外景主持人，他認為不只考驗體力，也要有隨機應變的靈活度，錄影結束後打趣喊：「我還是好好在棚內當歌手唱歌就好了。」

許富凱以翻唱專輯《拾歌》榮獲本屆「最佳台語男歌手獎」，在錄製《飢餓》時尚未頒獎，那時被問到心情，他坦言真的很希望可以拿1座獎回家，並笑稱：「怕大家都不知道怎麼安慰我了。」當談及這次參賽作品《拾歌》，許富凱卻一度哽咽，「可以在金曲獎上秀到《拾歌》許富凱幾字，對我來講是一個很大的鼓勵。」以往接近金曲獎時，經紀人為了讓他心情放鬆，都不太幫他接工作，但今年在金曲獎前夕，許富凱為了「傳藝金曲獎」，仍接下外景節目宣傳工作，希望以一己之力宣揚傳藝之美。

許富凱其實與傳統藝術頗有淵源，像是去年他就曾參與唐美雲歌仔戲電視劇《孟婆客棧》的演出，而音樂方面也合作過許多台灣本地樂團和交響樂。他還表示爸爸愛看布袋戲，媽媽喜歡看歌仔戲，從小讓他耳濡目染，對於這次被選為「第32屆傳藝金曲獎」宣傳大使，許富凱覺得很特別：「我想擔任這個宣傳大使應該蠻適合我的。」談及傳統藝術，他認為就像流行音樂一樣，有資深前輩的傳承，才能讓藝術和音樂沒有斷層，「這是一個很重要的文化橋樑，大家都應該要去認識、接觸」。

身為傳藝金曲獎的宣傳大使，許富凱不時在社群媒體和粉絲分享這場藝文盛宴，他認為「藝術是一件很偉大的事情，因為你要投入在裡頭，其實要拋掉、犧牲很多東西，大家這麼努力投入這件事情，對我來說，他們一定有被看見的機會。」如今許富凱經7度叩關，如願拿下金曲台語歌王，這也成為他繼續努力的動力，也希望藉由擔任「第32屆傳藝金曲獎」宣傳大使，告訴大家臺灣的藝術有多美好，讓大眾更加關注台灣傳統戲曲和文化。

「第32屆傳藝金曲獎」將在10月9日於臺灣戲曲中心大表演廳盛大舉行，本屆以「轉生」為主題，透過各獎項新科得主相繼誕生，以及精緻的節目設計，不僅與科技共舞，更以新演譯詮釋傳藝新生命，昭示傳統藝術啟動全新能量，在新世代中翻轉出新氣象，破繭而出，迎向無窮希望。典禮將會透過中視新聞臺，以及傳藝金曲獎臉書粉專、Youtube同步直播。