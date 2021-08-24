38歲大陸女星李小璐有「史上最年輕金馬影后」封號，2年前她不敵夜宿門疑雲，和男星賈乃亮宣布離婚，而兩人所生9歲女兒「甜馨」則由李小璐扶養。近日，陸媒報導李小璐分享一支愛女練舞的影片，可見年紀小小的甜馨起初面對鏡頭還開開心心比了OK，但遇到類似蹲馬步的動作，甜馨疑似承受不住嚎啕大哭，讓人看了心疼。

外型甜美的李小璐2012年和帥氣的賈乃亮結婚，金童玉女的婚姻原本人人稱羨，兩人後來生下女兒甜馨，賈乃亮曾帶著女兒上節目，更將一家人人氣炒到顛峰，未料2017年底李小璐和饒舌歌手PG ONE傳出過從甚密，2019年又冒出兩人親密影片，讓賈乃亮和李小璐黯然結束婚姻。

李小璐曬出女兒練舞大哭影片。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

李小璐恢復單身後，今年初傳出和大陸首席婚禮司儀之稱的馬智宇親密滑雪，但男方澄清已有家室，強調：「請不要胡亂評論，她是我尊重的好姐姐」，後來李小璐又遭傳和年輕饒舌歌手約會，但被影射的歌手TY（唐溢）否認，李小璐也撇有新戀情，無奈說：「謝謝，我和女兒現在就很幸福，不需要別的」。

今年4月李小璐帶甜馨參加時尚走秀，同場的還有鍾麗緹跟兩個寶貝女兒，李小璐當時轉發照片，說：「甜馨要跟姐姐學一下，姐姐們走的太好看了」，近日李小璐又曬出女兒穿寬鬆白T恤跟舞蹈老師練舞的影片，影片流出引來正反兩極評論，有人說：「看著太心疼了」、「搖錢樹嗎？」，但也有人緩頰：「說搖錢樹的你是不知道她有多少錢」、「甜馨感覺會越來越好看」。