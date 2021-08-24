高雄一名13歲少女離家出走，投靠剛認識的陳姓男國中生，兩人在朋友家發生關係，事後遭少女父母發現求償50萬元。陳父當庭喊冤表示「兒子本來很乖，都是前三名」，高雄簡易庭審理後，判陳姓少年和父親應賠償13萬元，可上訴。

判決指出，少女去年2月剛就讀國中，透過朋友介紹認識學長陳姓少年。某日少女和家人吵架後負氣離家，和陳姓少年見面，當天晚上兩人跑去陳姓少年友人在小港區餐旅大學附近的家借宿，兩人還發生關係。

少女家人見女兒一夜未歸，急得報警，找到少女後、氣得對陳姓少年提告性侵。高雄少家法院審理後，裁定陳姓少年訓誡並予以假日生活輔導。少女父母另也對陳姓少年提民事求償，要求少年賠償少女30萬元、少女父母20萬元。

開庭時，陳姓少年的父親出庭替兒子喊冤，說兒子「本來很乖，都是前三名」，因為這件事情都無心讀書，且又是單親家庭，且兩人發生行為都是自願沒有強迫，求償金額太高，最多他只願賠5萬元。

法官審酌陳姓少年的爸爸是搬家工人，收入不高，少女父親也只是日薪1千元的粗工，最後判陳姓少年和陳父應賠少女10萬元、賠少女父親3萬元，可上訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。