據美國有線電視新聞網(CNN)報導，由於嚴格的零容忍政策奏效，大陸國家衛生健康委員會(NHC)23日宣布再度清零，為自7月以來首度沒有新增本土新冠肺炎案例；加上持續擴大疫苗接種力道，大陸有機會成為全球首個成功控制住Delta變種病毒的國家。

CNN指出，自7月20日以來，大陸當局一直忙於遏制具高度傳染力的Delta變種病毒在全境擴散。這一波疫情的爆炸，起自南京機場清潔人員發現確診新冠肺炎，禍首為Delta變種病毒。

從那一刻起，疫情逐漸升溫並成為中國大陸自2020年來最嚴重的感染，大陸31個省級行政區域有過半遭Delta變種病毒攻陷，新增確診人數突破1200人。這起因達美航空引爆的疫情，因此成為大陸毫不妥協的病毒零容忍政策之最大挑戰。

儘管諸如包括張文宏等專業人士質疑病毒零容忍政策；但大陸各地方仍舊採取強力措施，將上千甚至上萬的居民嚴格封鎖，並展開大規模篩檢與足跡追蹤，同時還祭出國內旅遊限制。

嚴格的零容忍政策似乎再度奏效；過去一週一來，每日確診人數穩定下降至個位數，已遠遠低於2週前疫情高峰的100多人。8月23日，大陸境內共出現21例境外感染病例，而本土確診病例再度清零。這是自7月16日以來，大陸全境首次沒有傳出本土案例。

NHC指出，另有16起無症狀感染，而這16起全都是境外輸入。大陸將有症狀感染與無症狀感染分開單獨計算，官方公布的確診病例中，並不包括無症狀感染者。CNN分析，這種趨勢持續下去，大陸就有可能成為世界上首個控制住Delta疫情大爆炸的國家。

※加倍努力零容忍

大陸、新加坡、澳洲與紐西蘭，是全球眾多試圖徹底根除新冠病毒的國家之一。藉由對幾乎所有外籍旅客封鎖邊境，入境者實施嚴格隔離措施，並推出針對性範圍的封鎖與機及篩檢與足跡追蹤政策，徹底杜絕任何穿越防線的病例。過去一年多以來，這些措施相當程度讓成功地將病例維持在接近零的水平。

然而，在澳洲，包括雪梨、墨爾本與首都坎培拉等主要城市，已因Delta變種病毒而封鎖數週，但確診人數依舊激增。8月20日，澳洲打破大流行以來的最高單日確診人數；相較於疫情嚴峻，數千名澳洲人走上街頭抗議政府長期封鎖。

根據澳洲媒體22日發表的評論文章，文中指出澳洲總理莫里森暗示該國的零容忍政策恐走到盡頭。其表示，封鎖就目前來說有其必要性，但不需要為期太長。他強調，未來澳洲重點將從減少確診人數，轉移至釐清多少人因新冠肺炎重症而須住院治療。

無獨有偶，新加坡也制定新路線，試圖過渡到與新冠病毒共存的「新常態」。相較之下，大陸仍堅持病毒零容忍的做法。央視23日更警告，大流行還未結束，民眾仍在防疫階段不可輕忽。

另一方面，大陸持續加強疫苗接種力道；據NHC表示，截至22日為止，全大陸已接種超過19.4億劑疫國產疫苗，每100人接種疫苗劑數超過135劑，比例與遠超過英國與美國。